В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются студенческие пикеты против создания в Российском государственном гуманитарном университете «Высшей политической школы Ивана Ильина» под управлением Александра Дугина. Пикеты проходят на фоне дебатов в Государственной думе и российских СМИ.

Ранее зампред Комитета Госдумы от КПРФ Владимир Исаков попросил Генпрокуратуру проверить работы философа Ивана Ильина на реабилитацию нацизма, запросив также проверить «законность действий ученого совета РГГУ в части создания учебно-научного центра без учета мнения учащихся образовательного учреждения высшего образования, а также его соответствия заявленным целям».

«Нет русского или украинского фашизма. Критикуя Степана Бандеру, мы не можем обелять Ивана Ильина. Научный центр одного из ведущих вузов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских и националистических идей», — считает парламентарий.

«Приходится точечно бороться с современными проявлениями фашизма, к которым, бесспорно, относится и популяризация Ивана Ильина».

Студенческая петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ» на платформе change.org за две недели собрала свыше 26 тыс. подписей.

«В XX веке Иван Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма», — говорится в тексте петиции.

Пресс-служба ведущего российского университета парирует обвинения в адрес Ильина, обвиняя протестующих студентов в ведении «информационной войны Запада и его сторонников против России».

«Более всего они не хотят, чтобы Россия возвращалась к здравым, национально-ориентированным идеям в области философии. Поэтому и зацепились за немногочисленные статьи Ильина конца 20-х — начала 30-х годов, в которых якобы можно усмотреть «симпатии к фашизму», — говорится в комментарии пресс-службы РГГУ. В вузе также отметили, что философ «многократно выступал против фашизма».

Руководство РГГУ напомнило, что на философа Ивана Ильина, которого парламентарий от КПРФ попросил проверить на оправдание фашизма, часто ссылается президент России Владимир Путин, что, по мнению пресс-службы РГГУ, является «символом консервативного поворота российской политики». «Разумеется, врагам России это как кость в горле».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал дебаты, предупредив о недопустимости подобных дискуссий во время войны: «Не время затевать подобные споры и ставить свои политические взгляды, а зачастую — заблуждения, выше интересов страны. Сегодня мы ведем борьбу с поднявшим голову нацизмом. Вашингтон и Брюссель развязали войну против России, поставив себе задачу нанести нашей стране стратегическое поражение».