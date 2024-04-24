Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о временном приостановлении своей публичной деятельности и заявил о необходимости взять паузу для размышлений о своем будущем на посту главы правительства.

По информации агентства Bloomberg, Санчес обещал до следующего понедельника, 29 апреля, принять решение относительно продолжения своего премьерства.

«Мне срочно нужно ответить на вопрос, стоит ли это делать, несмотря на болото, в которое правые и ультраправые пытаются затянуть политику. Должен ли я продолжать возглавлять правительство или отказаться от этой высокой чести», — написал Санчес в X.

Педро Санчес выступил с обращением после того, как стало известно о начале тайного расследования против его жены Бегоны Гомес. Информация об этом расследовании, связанном с обвинениями в торговле влиянием и коррупции во время работы Гомес в образовательном центре IE Africa Center, появилась в среду в издании El Confidencial.

Сообщается, что Гомес помогала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В своем обращении Санчес указал на ультраправых оппонентов, в частности на лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и главу Vox Сантьяго Абаскаля, как на тех, кто умышленно и скоординировано продвигает обвинения против него в последние месяцы.

Санчес заявил, что его супруга готова сотрудничать с судебными органами, однако он сам чувствует необходимость «остановиться и подумать».