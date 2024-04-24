ПОЛИТИКА
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Студентка американского колледжа: в стяжках я шла по пути своих еврейских предков
Трое студенток-евреек из Барнард колледжа рассказали о том, как их арестовала полиция, а руководство отстранило от занятий из-за участия в пропалестинской акции протеста 18 апреля на лужайке Колумбийского университета, где студенты требовали от администрации вуза выступить с критикой действий Израиля в секторе Газа. #США #НьюЙорк #Колумбийскийуниверситет #Барнардколледж #студенты #протест #арест #отстранение #Палестина #Газа #Израиль
Студентка американского колледжа: в стяжках я шла по пути своих еврейских предков / Others
24 апреля 2024 г.
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