Студентка американского колледжа: в стяжках я шла по пути своих еврейских предков

Трое студенток-евреек из Барнард колледжа рассказали о том, как их арестовала полиция, а руководство отстранило от занятий из-за участия в пропалестинской акции протеста 18 апреля на лужайке Колумбийского университета, где студенты требовали от администрации вуза выступить с критикой действий Израиля в секторе Газа. #США #НьюЙорк #Колумбийскийуниверситет #Барнардколледж #студенты #протест #арест #отстранение #Палестина #Газа #Израиль