Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает с лидерами Европейского Союза выбор нового кандидата на пост председателя Европейской комиссии, которым сейчас является Урсула фон дер Ляйен.

Согласно информации от Bloomberg, Макрон ведет переговоры, в том числе с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони, о возможности назначения технократа на роль главы Еврокомиссии, такого как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Действия президента Франции совпадают с растущим недовольством в европейских столицах по отношению к Урсуле фон дер Ляйен, которую критикуют за политизацию своей роли, в частности за ее однозначную поддержку Израиля.

По словам источников издания, в настоящий момент трудно оценить, насколько серьезными являются переговоры Макрона. Возможно, они служат лишь для оказания давления на Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в будущем добиться от нее определенных уступок.

На данный момент Урсула фон дер Ляйен сохраняет статус основного фаворита на пост главы Еврокомиссии. Она представляет Европейскую народную партию, которая, согласно прогнозам, может получить большинство мест в Европарламенте на июньских выборах и, следовательно, получит право выдвинуть кандидатуру на ключевую должность в ЕС.

СМИ также отмечают, что Германия вряд ли поддержит планы Макрона, направленные на лишение их страны представительства на высоком уровне в Еврокомиссии.

В начале марта Европейская народная партия проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост президента Еврокомиссии.

На партийном конгрессе в Бухаресте Урсула фон дер Ляйен выделила войну в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и растущее влияние Китая как основные вызовы, с которыми сталкиваются страны Европейского Союза.