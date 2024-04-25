Польша готова помочь Украине в возвращении граждан мужского пола призывного возраста. Об этом в среду заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В среду украинское правительство объявило о правилах, согласно которым паспорта для мужчин призывного возраста могут выдаваться только внутри страны, но не в иностранных диппредставительствах.

Таким образом мужчины в возрасте от 18 до 59 лет не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые, если они находятся за пределами Украины.

Министр Косиняк-Камыш в интервью телеканалу Polsat News заявил, что Польша в прошлом предлагала помочь Украине в этом вопросе.

«Думаю, многие поляки возмущены, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и при этом слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — сказал польский министр.

«Украинцы, которые сейчас на фронте, имеют претензии к своим ровесникам, которые рассыпались по миру», — добавил он, не уточнив, какие именно меры польские власти намерены предпринять.

Согласно Евростату, к началу 2024 года в странах ЕС проживало около 4,3 млн украинцев, из которых около 860 тыс. — взрослые мужчины. Польша предоставила статус временной защиты почти миллиону украинцев, занимая по этому показателю второе место после ФРГ.

«Возможна любая поддержка», — ответил польский министр о реакции Польши на запрос Киева о помощи в возвращении тех, кто потеряет право находится в Польше после прекращения действия паспортов.