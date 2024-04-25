В среду Россия наложила вето на разработанную США резолюцию Совбеза ООН, призывающую страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве. Голосование состоялось после того, как Вашингтон обвинил Москву в разработке противоспутникового ядерного оружия для запуска в космос. Россия тогда опровергла эти обвинения, а президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва против размещения ядерного оружия в космосе.

«Сегодняшнее вето заставляет задуматься. Почему? Почему, если вы следуете правилам, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?», — заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд после голосования в совете.

Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в клевете и заявил, что его страна вскоре начнет переговоры с членами Совбеза по собственному проекту резолюции о мирном космосе.

Проект был поставлен на голосование США и Японией после почти шести недель переговоров. Он получил 13 голосов «за». При этом Китай воздержался, а Россия наложила вето. Документ подтвердил бы обязательство соблюдать Договор о космосе и «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

Договор о космосе 1967 года запрещает подписавшим его государствам — в том числе России и США — размещать «на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения».

Перед голосованием Совета по проекту резолюции Россия и Китай предложили внести в него поправку. Она подразумевала призыв ко всем государствам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и угрозу или применение силы в космическом пространстве, из космоса против Земли и с Земли против объектов в космическом пространстве». За эту поправку проголосовали семь участников, против — столько же, и один воздержался.

О том, что Россия занимается разработкой нового спутникового оружия, способного нести ядерный заряд, заявил Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности. Он заявил, что это и явилось причиной ветирования американо-японской резолюции в Совбезе ООН.

«Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что РФ не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Будь это так, Россия не ветировала бы резолюцию», — сказал американский чиновник.

Официальный спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала российское вето, объяснив его отказом от предложенных РФ поправок для резолюции. По ее словам, Россия хотела, чтобы в космосе были запрещены любые виды оружия — не только массового поражения.