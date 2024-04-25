В ходе широкомасштабной антитеррористической операции «Bozdogan-29» против боевиков запрещенной в Турции группировки ДАЕШ в семи турецких провинциях были задержаны 23 подозреваемых. Как сообщил министр внутренних дел Али Ерликая, спецоперации прошли в Хатае, Яловe, Конье, Йозгате, Чанаккале, Сакарье и Текирдаге.

Стоит отметить, что за период с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года турецкие правоохранительные органы провели в общей сложности 1422 операции против ДАЕШ, в результате которых были задержаны 2991 человек. Из них 718 были арестованы, а в отношении 566 были приняты ограничительные меры, не связанные с арестом.

Комментируя проведенную операцию, Ерликая заявил: «Хочу, чтобы наш великий народ знал: мы не дадим ни единого шанса террористам. Благодаря неустанным усилиям наших сил безопасности мы будем решительно продолжать нашу борьбу до тех пор, пока последний террорист не будет обезврежен ради спокойствия, единства и сплоченности нашего народа. Поздравляю наших героических полицейских, проводивших эти операции. Да хранит вас Аллах. Молитвы нашего народа с вами».