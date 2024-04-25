Россия никогда не уйдет из этого региона [Южного Кавказа], так как она находится в этом регионе. Об этом в ходе выступления на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев прокомментировал роль России в регионе Южного Кавказа. «Думаю, все страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе», — заявил азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что этот вопрос он также обсуждал с российским коллегой. «Нам удалось выработать такой формат сотрудничества, который является взаимовыгодным, — пояснил он. — Защитить свой суверенитет, независимость и проводить независимую политику, оставаясь при этом в хороших отношениях с Россией, возможно».

Президент Азербайджана подчеркнул важность сотрудничества с Россией в различных сферах, включая экономику, транспорт и гуманитарную область. Он напомнил, что в Азербайджане функционируют более 300 русских школ.

В то же время глава государства предостерег Армению от попыток стать «кандидатом на глобальное противостояние» между Западом и Россией. «Это может стать катастрофой. И те, кто сегодня обещает им окончательную поддержку, сбегут с первыми выстрелами на границе. Я абсолютно в этом уверен», — заявил Алиев.

Алиев также раскритиковал «бинокльную дипломатию» со стороны, как он выразился, «так называемых европейских наблюдателей за миром» в отношении Азербайджана.

Ильхам Алиев подтвердил, что путь к безопасности и стабильности в регионе лежит через нормализацию отношений с Арменией. Но для этого, по его словам, Армения должна отказаться от территориальных претензий, в том числе убрать из Конституции ссылки на «Нагорный Карабах». «Как мы можем подписать мирное соглашение, если у них в Конституции есть такая запись?» — задался вопросом президент Азербайджана.

«Когда я говорю, что им нужно изменить свою Конституцию, это не проявление высокомерия или грубости с моей стороны. Нет, это предварительное условие», — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также считает, что Армении следует поменять свою национальную эмблему, на которой изображена гора Агрыдаг. «У них в Армении много гор, пусть выберут другую, если хотят», — сказал Алиев.

«Это, я полагаю, самая большая трагедия армянского общества; что они действительно думали, что смогут отделить эту часть Турции и присоединить ее к Армении», — резюмировал Ильхам Алиев.