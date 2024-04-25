*** 12:48

Министерство иностранных дел РФ опровергло сообщения в прессе о планах запрета на выдачу и замену государственных документов для граждан России за границей.

«Откровенное вранье и ложь», - цитирует российское новостное агентство РИА комментарий МИД России о соответствующих публикациях в СМИ.

*** 11:50

Министерство иностранных дел России может прекратить оформление заграничных паспортов и иных документов через консульские учреждения в третьих странах. Об этом пишет издание «Новая газета», ссылаясь на проект приказа.

Российским гражданам для оформления государственных документов предложат обращаться исключительно в учреждения, находящиеся на территории РФ. Согласно публикации «Новой газеты, такие ограничения планируется ввести уже в этом году. Изданию не удалось получить комментарии от дипломатического ведомства РФ.

Подобные запреты уже были введены в Беларуси (в сентябре минувшего года) и Украине (на этой неделе).

Согласно статистике ООН, в 2021 году около 10 млн российских граждан постоянно проживали за рубежом. В результате начала войны в Украине по меньшей мере около 700 тыс. граждан РФ покинули свою страну.

Из почти 15 тыс. граждан РФ, которые в 2022 году просили убежища в странах Евросоюза, статус получили лишь около 2 тыс. человек. Остальные вынуждены полагаться на российский паспорт как на единственный документ удостоверения личности.

После запрета, введенного Минском, многие политические эмигранты из Беларуси живут в Европе с недействительными паспортами. Активисты неоднократно обращались в ООН с просьбой признать их документы действующими, либо предоставить подобие «нансеновских паспортов», аналогичных тем, что выдавались 100 лет назад беженцам из пост-революционной России.