Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свой отказ передать Украине баллистические ракеты Taurus с дальностью 500 км. Политик уточнил, что останется при своем мнении, даже если США предоставят Киеву ракеты практически с аналогичной дальностью.

Как сообщило агентство Reuters, Пентагон еще в марте начал передачу Украине ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км.

На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Шольц уточнил: «Мое решение [о поставках ракет Taurus] не изменится». Канцлер вновь подчеркнул, что Германия и Великобритания остаются основными европейскими поставщиками оружия для Украины. Шольц указал, в частности, на обширную поддержку, которую Германия оказала Киеву с начала российского вторжения. Берлин поставил Вооруженным силам Украины артиллерию и системы противовоздушной обороны, напомнил канцлер.

«Мое решение очень ясно в отношении этой системы вооружения [Taurus]. Но мы продолжим быть крупнейшим сторонником Украины в Европе, вместе с Великобританией продолжим быть теми, кто поставляет больше всего [Киеву]», — уточнил Олаф Шольц.

Украина может вскоре задействовать на поле боя дальнобойные ракеты ATACMS от США. Оружие уступает немецким Taurus в части дальности атак — ракета ФРГ имеет дальность до 500 км и может достигать даже Москвы с территории Украины, в то время как предельная дальность ATACMS — 300 км.

До сих пор Украина получала из США ракеты с дальностью лишь 165 км. Самым дальнобойным оружием в украинском арсенале были британские Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 250 км. Шольц уже больше года отказывается поставлять Украине баллистические ракеты типа Taurus, опасаясь, что Киев может использовать их для ударов по территории России. Это, как считает канцлер, может потенциально втянуть ФРГ в прямой конфликт с Москвой.

Шольц всегда ориентировался на США при поставках новых систем вооружения, отмечает немецкое издание Handelsblatt. Так было при предоставлении дальнобойной артиллерии, а также танков Leopard 2, которые были отправлены в Украину только после того, как США заявили о готовности поставлять свои танки Abrams. В случае с баллистическими ракетами Шольц теперь остается при своем отказе, несмотря на решение США передать ATACMS.