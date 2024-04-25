25 апреля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Спикер Палаты представителей США раскритиковал студентов Колумбийского университета
Вернитесь в класс и прекратите эту ерунду, сказал спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон студентам Колумбийского университета, выступающим в поддержку Палестины и против зверств Израиля. Также республиканец настоял на отставке президента университета Минуш Шафик. #trtнарусском #США #палестина #НьюЙорк #Колумбийскийуниверситет #спикерПалаты #студенты #протест #МайклДжонсон #отставка #Газа #Израиль
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