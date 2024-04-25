Спикер Палаты представителей США раскритиковал студентов Колумбийского университета

Вернитесь в класс и прекратите эту ерунду, сказал спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон студентам Колумбийского университета, выступающим в поддержку Палестины и против зверств Израиля. Также республиканец настоял на отставке президента университета Минуш Шафик. #trtнарусском #США #палестина #НьюЙорк #Колумбийскийуниверситет #спикерПалаты #студенты #протест #МайклДжонсон #отставка #Газа #Израиль