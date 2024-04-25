Суд Ирана подтвердил смертный приговор известному иранскому рэперу Тумаджу Салехи за публичную поддержку протестов 2022 года.

33-летнего музыканта арестовали еще два года назад, однако приговор по его делу вынесли только сейчас, опасаясь, что смертная казнь рэпера может вызвать еще большую волну протеста. Салехи был освобожден под залог 18 ноября 2022 года, но его повторно арестовали менее чем через две недели.

Адвокат рэпера Салехи Амир Райсиан сообщил, что 25 апреля иранский Революционный суд приговорил его клиента к смертной казни, но добавил, что он имеет право на смягчение приговора. Смертный приговор Салехи вынесен на основании обвинений в коррупции. Однако суд уточнил, что приговор дает право обвиняемому на смягчение наказания из-за «его раскаяния и сотрудничества с властями».

У Салехи есть 20 дней, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде. Если приговор останется в силе, комиссия по амнистии судебной власти рассмотрит его дело, чтобы потенциально смягчить приговор, добавил отдел судебной власти.

В 2023 году Верховный суд Ирана отклонил обвинения Салехи в коррупции — преступлении, за которое по законам Ирана предусмотрено наказание в виде смертной казни. Однако это решение не было приведено в исполнение, что адвокат Салехи назвал «беспрецедентным шагом» со стороны судебной власти. Хэштег #FreeToomaj стал популярным в социальных сетях, таких как X.

Тысячи пользователей в Иране призывают немедленно освободить Салехи. Демонстрации, за участие в которых задержали рэпера, вспыхнули по всему Ирану в сентябре 2022 года после убийства 22-летней Махсы Амини. Она погибла после того, как ее задержала «полиция нравов» за неподобающее ношение хиджаба.

После гибели девушки Иран охватили протесты против строгих правил дресс-кода, а также против действующих властей. В месяцы беспорядков были убиты сотни людей, в том числе десятки сотрудников службы безопасности, и еще тысячи были арестованы. Иранские чиновники назвали протесты «беспорядками» и обвинили иностранных врагов Тегерана в попытке подрыва власти.