Киев стремится заручиться поддержкой Глобального Юга перед летним саммитом в Швейцарии и попросил Катар провести встречу дипломатов со всего мира, чтобы обсудить урегулирование российско-украинского конфликта.

Участниками встречи, как ожидают в Киеве и Дохе, станут официальные лица из G7 и стран Глобального Юга. Список участников встречи в столице Катара еще не утвержден, уточняют источники агентства Bloomberg. По его данным, встреча состоится уже на этих выходных.

В Дохе должны встретиться советники по национальной безопасности и высокопоставленные официальные лица десятка государств. Цель мероприятия — подготовить единую позицию перед летним саммитом и обсудить условия Украины для урегулирования конфликта с Россией.

Это не первая встреча подобного рода: ранее в таких мероприятиях по поиску формулы урегулирования войны России и Украины участвовали десятки других стран из Персидского залива, G20 и БРИКС. В декабре прошлого года состоялась встреча меньшего масштаба. Киев рассматривает участие Китая как ключевое, однако Пекин сохраняет дистанцию и не выразил желания участвовать во встрече, отмечает Bloomberg. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое, по их оценке, Пекин оказывает на Москву после начала войны.

Китай ранее заявил, что не приемлет форматы переговоров, в которых не учитывается позиция РФ. Это вынудило организаторов саммита в Швейцарии, запланированного на июнь, искать пути для приглашения российских участников. Представители Украины допустили участие России в следующих раундах саммита. План мирного урегулирования Украины или «формула мира» призывает к уважению территориальной целостности и суверенитета страны, полному выводу российских войск на границы 1991 года, то есть Киев требует от РФ покинуть не только территории Донбасса и Луганска, но также уйти из Крыма.

В Москве заявили, что условия Украины неприемлемы, поскольку РФ считает аннексированный в 2014 году Крым своей территорией.