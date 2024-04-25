Биньямин Нетаньяху заявил, что пропалестинские демонстрации выглядят «ужасающе» и призвал власти США «положить конец этим антисемитским демонстрациям». С 18 апреля студенты ведущих университетов США, включая Колумбийский, Йельский, Гарвард, начали массовые протесты против израильского вторжения в Газу.

Демонстранты призывают к скорейшему прекращению огня, а также требуют от руководства вузов разорвать связи с израильскими инвесторами.

Студенты в Колумбийском университете на прошлой неделе разбили палаточный лагерь, призывая к перемирию в Газе. Руководство вуза решило привлечь полицию и разогнать демонстрантов, однако это привело к обратному эффекту: протесты стали еще более масштабными.

«То, что происходит в университетских городках Америки, ужасно», — заявил Нетаньяху и выразил опасения по поводу безопасности израильских или еврейских студентов в кампусах.

«Антисемитские толпы захватили ведущие университеты. Они призывают к уничтожению Израиля. Они нападают на еврейских студентов. Они нападают на еврейских преподавателей», — утверждает премьер.

Некоторые СМИ сообщили, что демонстранты выкрикивали антисемитские лозунги и утверждали, что руководители университетов способствуют запугиванию и разжиганию ненависти. Однако сами организаторы протестов, а также заступившиеся за них преподаватели заявили, что демонстрации носят мирный характер, их главный призыв — прекратить израильское вторжение в Газу и массовые убийства палестинцев.

Ряд высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвали президента США использовать федеральные войска для подавления протестов. В пользу такой опции высказался, в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Однако сам президент Байден пока не рассматривает эту опцию, отмечая, что необходимо соблюдать свободу слова и собраний в США. Ранее Байден назвал действия премьер-министра Израиля в Газе «ошибкой» и обвинил в излишнем кровопролитии.