Израильские военные готовы начать наступление на Рафах — последний уцелевший город Газы, где укрываются более 1,4 млн палестинцев.

Как пишет агентство Reuters, военный кабинет Израиля планирует встретиться в ближайшие две недели, чтобы санкционировать начало вторжения, несмотря на международные предупреждения о гуманитарной катастрофе.

Представитель Министерства обороны уточнил в беседе с изданием, что военные готовы начать штурм «немедленно», ждут сигнал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В пресс-службе правительства Израиля сообщили, что страна «продвигается вперед» с наземной операцией, но не назвали сроков штурма Рафаха. По данным Reuters, Израиль планирует провести частичную эвакуацию гражданского населения города, которая, как ожидается, займет около месяца. Для этих целей Минобороны Израиля закупило 40 тыс. палаток, каждая из которых вмещает от 10 до 12 человек.

Видео, циркулирующее в интернете, показывает ряды квадратных белых палаток в Хан-Юнусе в 5 км от Рафаха. Вашингтон, ближайший союзник Израиля, призвал его отложить планы наступления и найти другие способы для борьбы с ХАМАС.

«Мы не поддерживаем наземную операцию в Рафахе без соответствующего, надежного и выполнимого гуманитарного плана из-за сложностей с доставкой помощи», — заявил Дэвид Саттерфилд, специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.

«Мы продолжаем обсуждать с Израилем альтернативные способы решения проблемы, которая, как мы признаем, заключается в присутствии военных ХАМАС в Рафахе», — уточнил представитель США.

Египет также предупредил Израиль о недопустимости наступления на Рафах, которое «приведет к массовым убийствам людей, потерям и масштабным разрушениям».

В начале апреля Израиль вывел большую часть своих наземных войск из южных районов сектора Газа, но продолжил наносить воздушные удары по районам, оставленным войсками. Попытки США, Египта и Катара добиться длительного прекращения огня, чтобы предотвратить нападение на Рафах, пока не увенчались успехом — Израиль отказывается от окончания боев и вывода своих войск из Газы.