В среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон столкнулся с критикой и освистываниями в ходе посещения одной из студенческих демонстраций в Колумбийском университете. Общенациональные демонстрации проходят по всей стране из-за войны Израиля в Газе.

Визит Джонсона был направлен, по его словам, на поддержку студентов еврейского происхождения, против которых «раздаются угрозы со стороны части сторонников палестинцев». «Пока Колумбийский университет позволял этим беззаконным радикалам и провокаторам захватить инициативу, вирус антисемитизма распространился по другим кампусам», — заявил Джонсон.

Джонсон, чье положение как спикера находится под угрозой из-за внутрипартийных разногласий, критически отнесся к риторике и действиям протестующих, обвинив их в создании «хаоса» и угрожая прекратить федеральное финансирование учебных заведений, которые не могут восстановить порядок. Он также встретился с еврейскими студентами.

Палестинские сторонники встретили Джонсона на университетской территории свистом и смехом. Студенты, присутствующие в лагере, настаивают на мирном характере своего протеста и отмечают, что любые провокации вне кампуса осуществляются сторонними лицами, не причастными к их акции.

«Нам жаль, что на это мирное движение не обращают внимания, и политики отвлекают внимание от настоящих проблем», — сказал Махмуд Халил, палестинский студент Колумбийского университета, участвующий в переговорах с администрацией университета о протестах. «Это академическая свобода, это свобода слова», — подчеркнул он.

Демонстранты в крупнейших вузах Америки требуют от университетов изъятия финансовых активов из Израиля и ограничения израильских ударов по мирным палестинцам. Помимо Колумбийского университета, студенческие демонстрации также прошли в нескольких других университетах, включая Университет Техаса в Остине и Университет Южной Калифорнии, где протестующие были разогнаны полицией и арестованы.

Ответственные за свободу слова организации, такие как PEN America, выразили серьезную тревогу по поводу обращения с протестующими и подчеркнули необходимость обеспечения безопасности студентов.