Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, что на украинском фронте сложилась патовая ситуация и созрели условия для начала мирных переговоров. Он также добавил, что существование Украины может оказаться под вопросом, если Киев не согласится на компромиссы с Москвой.

«Если Киев сейчас не пойдет на переговоры, то Украина утратит государственность», — цитирует российское информагентство ТАСС слова Лукашенко.

«Никто сегодня не хочет воевать. Поэтому надо идти к миру. <…> «Формула Зеленского» нереальна. Россия не уйдет из новых регионов», — добавил он.

По словам белорусского президента, отправной точкой для переговоров могут послужить предварительные документы, обсужденные российскими и украинскими официальными лицами в Турции в первые недели войны.

Лукашенко также предупредил о рисках наступления «апокалипсиса», если Россия применит ядерное оружие в ответ на «угрожающие» действия Запада. Официальные лица самой РФ неоднократно озвучивали, что поддержка Украины может поставить Запад в прямую конфронтацию с Россией и привести к ядерному конфликту.