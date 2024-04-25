Турция категорически отвергла вчерашнее решение Палаты депутатов Чили признать события 1915 года в Османской империи «геноцидом» армян.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением, в котором говорится: «Парламенты не имеют полномочий для исторической интерпретации и судебного решения».

Решение чилийского парламента было названо «юридически ничтожным» и противоречащим Конвенции ООН 1948 года «о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Турция подчеркнула, что согласно этой Конвенции, «преступление геноцида может быть установлено только компетентным судом».