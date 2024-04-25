ТУРЦИЯ
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Турция отвергла решение Чили
Анкара заявила, что парламенты не имеют полномочий для исторической интерпретации событий и решение Чили о событиях 1915 года противоречит Конвенции ООН по геноциду
Турция отвергла решение Чили
МИД Турции / Others
25 апреля 2024 г.

Турция категорически отвергла вчерашнее решение Палаты депутатов Чили признать события 1915 года в Османской империи «геноцидом» армян.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением, в котором говорится: «Парламенты не имеют полномочий для исторической интерпретации и судебного решения».

Решение чилийского парламента было названо «юридически ничтожным» и противоречащим Конвенции ООН 1948 года «о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Турция подчеркнула, что согласно этой Конвенции, «преступление геноцида может быть установлено только компетентным судом».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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