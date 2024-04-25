Президент США Джо Байден потребовал от Израиля «немедленно‎»‎ обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу. Заявление прозвучало во время церемонии подписания законопроекта о выделении масштабной военной помощи Израилю: Конгресс договорился передать Тель-Авиву свыше $15 млрд.

«Безопасность Израиля имеет решающее значение. Я всегда буду следить за тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от Ирана», — подчеркнул Байден.

Кроме того, США намерены направить $9 млрд на гуманитарную помощь гражданам Газы и других пострадавших от войны регионов. Президент отметил: Вашингтон в самое ближайшее время намерен увеличить объемы гуманитарных поставок для жителей эксклава, включая продовольствие, медикаменты, чистую воду. «Израиль должен обеспечить, чтобы вся эта помощь дошла до палестинцев в Газе без промедления», — уточнил глава Белого дома.

Тель-Авив приветствовал пакет помощи от США, подписанный президентом Байденом. «Наш союз крепок как сталь», — заявил израильский глава МИДа Исраэль Кац, выражая благодарность Байдену за подписание закона.

Более $5 млрд из американского пакета пойдет на пополнение трех оборонных систем Израиля — «Железный купол», который перехватывает ракеты, летящие по высоким дугам, «Праща Давида», которая сбивает беспилотники, ракеты и реактивные снаряды, и «Железный луч», предназначенный для уничтожения приближающихся снарядов с помощью лазерных лучей.

Также США выделят более $1 млрд на расширение производства и разработку артиллерии и боеприпасов и $2,4 млрд долларов на американские военные операции в регионе Центрального командования США (CENTCOM).

Законопроект о помощи был подписан в тот же день, когда Израиль заявил, что намерен в ближайшее время начать вторжение в Рафах на юге Газы, где укрывается более 1 млн перемещенных палестинцев. Администрация Байдена заявила, что выступит против такого вторжения, но не выдвинула никаких предупреждений о санкциях или иных ограничениях против Израиля.