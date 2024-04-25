ТУРЦИЯ
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Турецкие университеты осуждают насилие против студентов в США
25 ведущих университетов Турции выпустили совместное заявление, в котором решительно осудили чрезмерное применение силы полицией США против мирных студенческих протестов в знак солидарности с Газой
Турецкие университеты осуждают насилие против студентов в США
Разгон демонстрантов в Университете Техаса / Фото: Reuters / Others
25 апреля 2024 г.

Турецкие университеты резко осудили действия американских правоохранительных органов в отношении студентов, протестующих против израильской агрессии в секторе Газа. В совместном заявлении 25 вузов говорится: «Мы расцениваем чрезмерную реакцию на мирные протесты студентов университетов как удар по основным правам человека и академическим свободам, и мы глубоко сожалеем об этом и решительно осуждаем это».

Протесты начались несколько дней назад в Колумбийском университете и быстро распространились на другие университеты США, такие как Йельский, Нью-Йоркский и Гарвард. Требования студентов заключались в том, чтобы их университеты поддержали призывы к прекращению огня в Газе и разорвали связи с компаниями, связанными с Израилем.

Турецкие вузы подчеркнули, что «в течение более 6 месяцев насилие применялось против студентов университетов, которые мирно протестовали против зверств, направленных на уничтожение невинных людей, живущих в Газе». Турецкие учебные заведения также отметили, что некоторые протестующие даже были задержаны, а университеты вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что израильская агрессия в Газе продолжается уже 202 дня и привела к гибели по меньшей мере 34 262 палестинцев — 70 процентов из них дети и женщины. Более 77 229 человек были ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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