Турецкие университеты резко осудили действия американских правоохранительных органов в отношении студентов, протестующих против израильской агрессии в секторе Газа. В совместном заявлении 25 вузов говорится: «Мы расцениваем чрезмерную реакцию на мирные протесты студентов университетов как удар по основным правам человека и академическим свободам, и мы глубоко сожалеем об этом и решительно осуждаем это».

Протесты начались несколько дней назад в Колумбийском университете и быстро распространились на другие университеты США, такие как Йельский, Нью-Йоркский и Гарвард. Требования студентов заключались в том, чтобы их университеты поддержали призывы к прекращению огня в Газе и разорвали связи с компаниями, связанными с Израилем.

Турецкие вузы подчеркнули, что «в течение более 6 месяцев насилие применялось против студентов университетов, которые мирно протестовали против зверств, направленных на уничтожение невинных людей, живущих в Газе». Турецкие учебные заведения также отметили, что некоторые протестующие даже были задержаны, а университеты вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что израильская агрессия в Газе продолжается уже 202 дня и привела к гибели по меньшей мере 34 262 палестинцев — 70 процентов из них дети и женщины. Более 77 229 человек были ранены.