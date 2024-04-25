МИД Израиля раскритиковал решение Германии возобновить сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Решение ФРГ последовало за расследованием, результаты которого подтвердили нейтральность организации.

«Решение Германии возобновить сотрудничество с БАПОР в Газе вызывает сожаление и разочарование», — заявил пресс-секретарь МИД Израиля Орен Марморштейн в своем сообщении на медиаплатформе X.

По его словам, Израиль поделился с Германией и другими странами информацией о «сотнях» участников вооруженной группы ХАМАС и других боевых организаций, якобы являвшихся сотрудниками БАПОР.

«Это не просто несколько плохих яблок — это гнилое и ядовитое дерево. Перечисление денег немецких налогоплательщиков организации, в которой такой большой процент сотрудников являются членами ХАМАС — организации, запрещенной в Германии <…> не будет способствовать укреплению безопасности», — заявил Марморштейн.

По данным Немецкого агентства новостей, власти Германии призвали БАПОР оперативно выполнить рекомендации, включая укрепление механизмов внутреннего аудита и усиление внешнего надзора за управлением проектами для обеспечения прозрачности и подотчетности.

«В поддержку этих реформ правительство Германии вскоре продолжит сотрудничество с БАПОР в Газе, как это уже сделали Австралия, Канада, Швеция, Япония и другие страны», — говорится в заявлении.

Израиль неоднократно приравнивал сотрудников БАПОР к членам ХАМАС, пытаясь дискредитировать их, не предоставляя доказательств этих утверждений, а также лоббировал закрытие благотворительной структуры. БАПОР — единственное агентство ООН, обладающее особым мандатом на оказание помощи палестинским беженцам.

В случае упразднения агентства, утверждает Израиль, исчезнет и проблема беженцев. Таким образом палестинцы будут лишены законного права на возвращение на свою землю, которое оспаривает Израиль. При этом его членство в ООН в 1949 году было получено на условиях предоставления палестинским беженцам права вернуться в свои дома.