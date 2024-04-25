ПОЛИТИКА
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МИД Польши: РФ должна нас бояться
Глава МИД Польши заявил, что столкновение РФ с НАТО приведет к неизбежному краху Москвы
МИД Польши: РФ должна нас бояться
«Не мы, Запад, должны бояться столкновения с Путиным, а наоборот», - сказал Сикорский, выступая в Сейме, нижней палате польского парламента / Photo: AFP
25 апреля 2024 г.

Война между Россией и НАТО закончится «неизбежным поражением» Москвы. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Не мы, Запад, должны бояться столкновения с Путиным, а наоборот», — сказал Сикорский, выступая в Сейме, нижней палате польского парламента.

«Об этом стоит напомнить, но не для усиления чувства угрозы у россиян. Ведь НАТО — оборонительный пакт. Нужно же показать, что нападение РФ на любого из членов альянса закончится ее неизбежным поражением», — добавил он.

Сикорский, излагавший премьер-министру Польши Дональду Туску свое видение внешней политики нового правительства, заявил, что военный и экономический потенциал России «меркнет по сравнению с западным», поскольку НАТО имеет втрое больше солдат, втрое больше воздушных сил и в четыре раза больше кораблей, чем есть у России.

«Наша нерешительность — единственная надежда Путина», — предупредил он.

Западные союзники и их военные руководители все больше тревожатся о возможном расползании конфликта по европейскому континенту. Это происходит на фоне повторяющихся завуалированных ядерных угроз в адрес западных союзников Украины.

Премьер Польши Дональд Туск недавно предупредил, что Европа сегодня живет в «предвоенной эпохе», но ей предстоит пройти еще «долгий путь», прежде чем она будет готова противостоять грядущей угрозе. Президент Польши Анджей Дуда накануне заявил также, что Польша была бы готова разместить на своей территории ядерное оружие, решись НАТО на такое усиление восточного фланга.

Польша стремительно становится европейским «тяжеловесом» в области обороны. Страна занимает 14-е место в мире по объему военных расходов, увеличив их на 75 % с 2022 по 2023 год до $ 31,6 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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