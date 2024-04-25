ПОЛИТИКА
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В Иерусалиме демонстранты назвали Бен-Гвира экстремистом
Сотни демонстрантов собрались у конференц-зала «Гейхал Шломо» в Иерусалиме, где проходило мероприятие с участием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. При выходе министра встретили криками: «Позор!» и «Экстремист!». Бен-Гвир быстро сел в машину в сопровождении охраны и уехал. Тем временем протест перерос в столкновения с полицией. #Иерусалим #протест #БенГвир #демонстранты #позор #экстремист #министр #полиция #Палестина #Газа #Израиль
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25 апреля 2024 г.
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