В Иерусалиме демонстранты назвали Бен-Гвира экстремистом

Сотни демонстрантов собрались у конференц-зала «Гейхал Шломо» в Иерусалиме, где проходило мероприятие с участием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. При выходе министра встретили криками: «Позор!» и «Экстремист!». Бен-Гвир быстро сел в машину в сопровождении охраны и уехал. Тем временем протест перерос в столкновения с полицией. #Иерусалим #протест #БенГвир #демонстранты #позор #экстремист #министр #полиция #Палестина #Газа #Израиль