Молдавские оппозиционные партии раскачивают ситуацию в преддверии выборов президента?

Молдавские оппозиционные партии заявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС осенью 2024 года в Молдове. По мнению аналитиков, Кремль пытается использовать пророссийских молдавских деятелей для дестабилизации ситуации в стране. #trtнарусском #молдова #выборы #президент #оппозиция #гагаузия #кремль #москва #россия #победа #блокпобеда #политика #выборывмолдове #trtrussian