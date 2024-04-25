ПОЛИТИКА
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Молдавские оппозиционные партии раскачивают ситуацию в преддверии выборов президента?
Молдавские оппозиционные партии заявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в ЕС осенью 2024 года в Молдове. По мнению аналитиков, Кремль пытается использовать пророссийских молдавских деятелей для дестабилизации ситуации в стране. #trtнарусском #молдова #выборы #президент #оппозиция #гагаузия #кремль #москва #россия #победа #блокпобеда #политика #выборывмолдове #trtrussian
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25 апреля 2024 г.
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