Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Президентском комплексе.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Казахстаном, региональные и глобальные вопросы, а также нападения Израиля на Газу и последняя ситуация в регионе.

Президент Эрдоган заявил, что правительство Израиля работает над распространением конфликтов на весь регион ради своего политического будущего. Как сообщили в администрации президента, приоритетом является обеспечение срочного и постоянного прекращения огня, а Организация тюркских государств может более активно сотрудничать в доставке гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

Президент Эрдоган подчеркнул важность развития отношений с Казахстаном, особенно в областях оборонной промышленности, борьбы с терроризмом, экономики и других сферах.

*** 17:36 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Встреча состоялась в Президентском комплексе и была закрыта для прессы.

На встрече присутствовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу, министр торговли Омер Болат, главный советник президента по вопросам безопасности и внешней политики Акиф Чагатай Кылыч.