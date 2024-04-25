Массовый протест вспыхнул в среду на территории Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс. Сотни студентов собрались, чтобы выразить протест против войны Израиля в Газе и решения университета Лиги плюща приостановить деятельность студенческого Комитета солидарности студентов Гарварда с Палестиной, также известного как «Гарвард за Палестину».

Помимо приостановки деятельности объединения, университет также ограничил доступ на территорию старейшей части кампуса — Гарвардского двора. Теперь в выходные дни сюда могут попасть только студенты и преподаватели Гарварда.

Это было явной попыткой руководства не допустить распространения протестов, подобных тем, которые охватили многие другие американские кампусы на прошлой неделе, включая Колумбийский, Йельский университеты и Университет Южной Калифорнии.

Однако действия администрации лишь раззадорили студентов, которые заполонили лужайку кампуса и установили палатки в рамках срочного митинга против приостановки студенческого объединения «Гарвард за Палестину». Джейсон Ньютон, пресс-секретарь Гарварда, заявил, что университет «отдает приоритет безопасности кампуса».

Студенческое объединение «Гарвард за Палестину» было приостановлено после организации протеста на прошлой неделе. Университет в письменном заявлении потребовал, чтобы объединение прекратило всю деятельность до конца семестра. Волнения в Гарварде происходят на фоне общенациональных демонстраций во всех ведущих университетах Штатов.

Напомним, с 18 апреля студенты ведущих университетов США, включая Колумбийский, Йельский, Гарвард, начали массовые протесты против израильского вторжения в Газу. Демонстранты призывают к скорейшему прекращению огня, а также требуют от руководства вузов разорвать связи с израильскими инвесторами.