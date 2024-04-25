Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства с США, независимо от исхода американских выборов в конце года. По мнению Зеленского, высказывания Дональда Трампа лишь «ставили под сомнение некоторые аспекты» политики, но не были против Украины.

«Поэтому я надеюсь, что он не будет против Украины. Я надеюсь на это <...> Конечно, есть разные взгляды на что-то, на какие-то детали. Но если у нас есть общие взгляды и общие ценности, то, конечно, мы можем работать [с Трампом]», — отметил украинский лидер в интервью Fox News, опубликованном 25 апреля Офисом президента.

Зеленский подчеркнул, что избрание нового президента США – исключительно решение американцев. «И, конечно, мы будем работать с Соединенными Штатами в любом случае, потому что это наш стратегический партнер и лидер в мире», — добавил он.

Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт между Москвой и Киевом, принудив Украину к передаче Крыма и Донбасса России.

Тем не менее в предвыборном штабе Трампа опровергли информацию американских СМИ о том, что у политика есть план урегулирования конфликта в Украине, предусматривающий территориальные уступки со стороны Киева.