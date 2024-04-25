Идею о закупках азербайджанского газа можно считать положительной. Об этом в ходе брифинга в парламенте Армении заявил спикер Ален Симонян. Политик поддержал предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о продаже газа Армении.

«Мы должны обсудить этот вопрос», — заявил Симонян, подчеркнув, что Армения имеет возможность получать российский газ, который транзитом проходит через Азербайджан.

«Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос. Даже сейчас часть газа, который мы приобретаем у РФ, является азербайджанской», — заявил он.

Также спикер упомянул о планах строительства нового газопровода, который бы обеспечивал поставки газа из Ирана. «Думаю, очень хороший вариант - провести газопровод и закупать газ не только из Азербайджана, но и из Ирана. Я думаю, что побеседую об этом со своими коллегами, не знаю их мнения», — добавил он.

23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван находятся на пути к подписанию мирного договора. В тот же день стало известно, что власти приступили к демаркации границы между странами и установили первый пограничный знак. Армения согласилась вернуть под контроль Азербайджана четыре населенных пункта, что вызвало протесты местных жителей.