ПОЛИТИКА
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Армения не против азербайджанского газа
Спикер парламента Армении Ален Симонян положительно оценил идею закупки азербайджанского газа, предложенную президентом Азербайджана
Армения не против азербайджанского газа
Ален Симонян / Фото: парламент Армении / Others
25 апреля 2024 г.

Идею о закупках азербайджанского газа можно считать положительной. Об этом в ходе брифинга в парламенте Армении заявил спикер Ален Симонян. Политик поддержал предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о продаже газа Армении.

«Мы должны обсудить этот вопрос», — заявил Симонян, подчеркнув, что Армения имеет возможность получать российский газ, который транзитом проходит через Азербайджан.

«Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос. Даже сейчас часть газа, который мы приобретаем у РФ, является азербайджанской», — заявил он.

Также спикер упомянул о планах строительства нового газопровода, который бы обеспечивал поставки газа из Ирана. «Думаю, очень хороший вариант - провести газопровод и закупать газ не только из Азербайджана, но и из Ирана. Я думаю, что побеседую об этом со своими коллегами, не знаю их мнения», — добавил он.

23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван находятся на пути к подписанию мирного договора. В тот же день стало известно, что власти приступили к демаркации границы между странами и установили первый пограничный знак. Армения согласилась вернуть под контроль Азербайджана четыре населенных пункта, что вызвало протесты местных жителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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