Россия выразила озабоченность по поводу возможного прекращения транзита казахстанской нефти через свою территорию в Германию. Источники указывают, что компания «Транснефть», обслуживающая нефтепровод «Дружба», предупредила казахстанские власти о потенциальной остановке транзита уже в июне.

Причиной якобы стали задержки в платежах от польского оператора PERN, пишет агентство Reuters. «Транснефть» заявила, что PERN должен внести платежи за измерительные услуги на своей базе в Адамово на польско-белорусской границе до июня.

В ответ на это представительница PERN Катаржина Красиньска уточнила, что компания рассматривает возможность использования другой измерительной системы и подчеркнула технические возможности для отправки нефти на завод в Шведте.

«КазТрансОйл» подтвердил, что планы на поставку 1,2 млн тонн нефти в Германию в 2024 году остаются неизменными, несмотря на текущие сложности. Однако, по словам источников Reuters, в «КазТрансОйле» и «КазМунайГазе» возникло беспокойство из-за последних развитий.

Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о том, что Россия угрожает прекратить транзит нефти, что стало вторым подобным опровержением за последнее время.

Ранее агентство писало, что Россия запросила у Казахстана 100 тыс. тонн бензина для предотвращения возможного дефицита топлива, вызванного атаками украинских дронов на свои нефтеперерабатывающие заводы. Но Министерство энергетики РК заявило, что такой запрос не поступал.