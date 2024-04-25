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Бесчинства в Херсонской области
На оккупированной части Херсонской области задержали двух российских военнослужащих, подозреваемых в убийстве не менее трех мирных жителей и двух сослуживцев
Бесчинства в Херсонской области
Фото: Reuters / Others
25 апреля 2024 г.

На оккупированной части Херсонской области задержали двух российских военнослужащих Александра Осипова и Александра Кайгородцева, подозреваемых в убийстве не менее трех мирных жителей и двух военных из их части. Об этом сообщают «Коммерсант», РИА Новости и Telegram-каналы.

Согласно данным СМИ, жертвами Осипова и Кайгородцева стали глава назначенной РФ администрации села Абрикосовка Любовь Тымчак, местные жители Сергей Шувалев, Валентина Старченко и другие. Также были убиты военнослужащие Алексей Глинин и Максим — сослуживцы подозреваемых.

По информации «Коммерсанта», задержанные написали явки с повинной и признались в убийствах. Кайгородцев ранее неоднократно судим, в том числе за убийство. Осипов и Кайгородцев также сожгли несколько домов, чтобы скрыть следы преступлений.

РИА Новости со ссылкой на силовиков пишет, что следствие считает подозреваемых причастными уже к семи убийствам, в том числе двух силовиков. По версии агентства, подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала, что пустых домов нет. Тогда они ее убили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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