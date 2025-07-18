В Нью-Йорке состоялась расширенная неформальная встреча по кипрскому вопросу. В ней приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, лидер греко-кипрской администрации Никос Христодулидис, глава МИД Греции Йоргос Герапетритис, а также британский министр по делам Европы и Северной Америки Стивен Даути.

По итогам встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что стороны продолжают движение вперед шаг за шагом, с целью укрепления доверия между общинами.

Он отметил, что переговоры прошли конструктивно, и напомнил о своей приверженности безопасности и благополучию всех киприотов.

По словам Гутерриша, участники встречи обсудили шесть инициатив, согласованных в марте. Среди них — создание технического комитета по делам молодежи, экологические проекты, работа по вопросам изменения климата, реставрация кладбищ и соглашения по разминированию.

Также продолжаются переговоры по открытию четырех новых пунктов пропуска и внедрению солнечной энергетики в буферной зоне.

«Крайне важно, чтобы все эти инициативы были реализованы в максимально короткие сроки на благо всех киприотов», — подчеркнул глава ООН.

Отвечая на вопрос о новых переходах, он сообщил, что соглашение по ним уже достигнуто, однако остается нерешенным маршрут, по которому они будут организованы.

Гутерриш признал, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия относительно путей окончательного урегулирования кипрского вопроса.

«Мы шаг за шагом продвигаемся вперед ради укрепления доверия, создавая условия для конкретных шагов на благо кипрского народа. По этому поводу существует полное взаимопонимание», — добавил он.

Коснувшись ситуации в Сирии, генеральный секретарь ООН напомнил о необходимости уважать территориальную целостность страны и обеспечивать права всех местных общин.

«Решение сирийской проблемы должно принадлежать самим сирийцам», — подчеркнул он.