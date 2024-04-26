Нью-йоркский суд отменил приговор Харви Вайнштейну за изнасилования, вынесенный в 2020 году. По информации СМИ, причиной отмены стало несправедливое ведение процесса: прокуроры использовали показания свидетелей, которые не были связаны с делом.

Судьи вынесли решение об отмене приговора, заявив, что в предыдущем процессе «были ошибочно приняты показания о предполагаемых предшествующих сексуальных действиях против лиц, которые не являлись истцами по рассматриваемым преступлениям».

Согласно решению, ошибка первоначального судьи усугубилась, когда он разрешил провести перекрестный допрос Харви Вайнштейна, что, как отмечается, представило обвиняемого в необъективном свете.

«Лекарством от этих вопиющих ошибок является новое судебное разбирательство», — заявила судья Дженни Ривера.

Другой судья, не согласившийся с отменой приговора, выразил мнение, что такое решение «подрывает достижения, за которые боролись жертвы сексуального насилия».

Многие обвинители бывшего голливудского киномагната осудили решение, принятое в четверг. Актриса Эшли Джадд заявила журналистам, что это «акт институционального предательства».

Обвинения против Харви Вайнштейна в 2017 году положили начало движению #MeToo, которое быстро получило международное признание и стимулировало активность защитников женских прав. В 2020 году Вайнштейн, ранее один из самых влиятельных людей в Голливуде, был осужден на 23 года тюремного заключения за сексуальные преступления.

Несмотря на отмену приговора в Нью-Йорке, 72-летний Вайнштейн останется в заключении из-за другого приговора, вынесенного в Калифорнии за аналогичные преступления. В настоящее время остается неясным, когда и где состоится пересмотр дела Вайнштейна. Этот вопрос должен решить окружной прокурор Манхэттена.