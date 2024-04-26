24 апреля Россия объявила о сделке с Украиной по обмену почти 50 детей, перемещенных в результате войны. Омбудсмен РФ Мария Львова-Белова уточнила, что две страны «впервые провели очные переговоры», посредником выступил Катар.

Однако ее украинский коллега Дмитрий Лубинец позже подчеркнул, что Киев не вел и не ведет прямых переговоров с Россией, в том числе по вопросу обмена детей. Омбудсмен уточнил, что согласования шли через Доху, без прямого взаимодействия двух стран.

По его словам, Киев отправил Катару список детей для обмена, куда в общей сложности попал 561 ребенок. Доха передала этот список российской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что 16 украинских детей, которые были «насильно депортированы в Россию», находятся «в Катаре для медицинского, психологического и социального восстановления».

Мария Львова-Белова сообщила, что речь идет об обмене 48 детей: 29 должны отправиться в Украину и 19 — в Россию. Киев неоднократно обвинял Москву в насильственном вывозе детей на территорию России. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой по этому поводу.

С июля прошлого года Катар способствовал возвращению десятков украинских детей, которых вывезли в Россию. Украина утверждает, что Россия незаконно депортировала более 19 тыс. украинских детей с начала военного вторжения в 2022 году. Киев отмечает, что менее 400 из них были возвращены.

Москва, однако, отрицает эти обвинения, утверждая, что она перебросила детей подальше от зон боевых действий ради их безопасности.