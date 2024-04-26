Военные США начали строительство морского пирса у побережья сектора Газа, который должен ускорить поток гуманитарной помощи в эксклав. Запустить пирс планируется уже в мае. «Я могу подтвердить, что американские военные суда, включая USNS Benavidez, начали строительство начальных опор временного пирса и дамбы в море», — сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Представители гуманитарных организаций призывали США надавить на Израиль, чтобы тот открыл наземные пункты пропуска и облегчил доступ к поставкам помощи. Продовольственная служба ООН 25 апреля сообщила, что северная часть сектора на грани голодной смерти, и призвала Израиль разрешить прямой доступ из своего южного порта Ашдод к КПП Эрец.

С октября прошлого года власти Израиля ввели тотальную блокаду Газы, запрещая поставки воды, медикаментов, продуктов и топлива. США так и не решились оказать давление на Израиль, чтобы тот ослабил блокаду. В марте президент Джо Байден объявил о строительстве пирса. Хотя до сих пор неясно, удастся ли пирсу в конечном итоге увеличить объем гуманитарной помощи.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, выступая на условиях анонимности, уточнил: гуманитарная помощь, поступающая с пирса, должна будет проходить через израильские контрольно-пропускные пункты на суше. Несмотря на то, что помощь уже была проверена Израилем на Кипре перед отправкой в сектор Газа.

Перспектива контрольно-пропускных пунктов вызывает вопросы о возможных задержках даже после того, как помощь достигнет берега. ООН и другие организации и ранее жаловались на препятствия для доставки помощи в сектор Газа и ее распределения по территории. Чиновник уточнил: около 1000 американских военнослужащих будут сопровождать поставки, в том числе в координационных ячейках на Кипре и в Израиле. Третьи лица — не военные США — будут отвозить помощь на грузовиках с пирса далее в Газу.

При этом есть риск, что американские войска, строящие пирс, могут попасть под израильские авиаудары. 25 апреля жители Газы заявили о минометном обстреле вблизи места, где будет идти строительство пирса. По счастью, американских сил там не было.

Израильские военные заявили, что будут обеспечивать защиту американских военных, которые занимаются строительством пирса. Объект первоначально будет обрабатывать 90 грузовиков в день, но это число может увеличиться до 150 грузовиков в день после начала полной эксплуатации. На этой неделе ООН сообщила, что среднесуточное количество грузовиков, въезжающих в сектор Газа в апреле, составляло 200, а 22 апреля был зафиксирован пик в 316 грузовиков. Однако для того, чтобы хотя бы минимально обеспечить едой всех жителей сектора, необходимо хотя бы 500 грузовиков в сутки.