Демократическая Республика Конго (ДРК) обвинила Apple в использовании незаконно экспортированных минералов с охваченного войной востока страны. Это противоречит заявлениям производителя iPhone о том, что компания тщательно проверяет происхождение материалов в своих устройствах.

Юристы правительства ДРК обратились к генеральному директору Apple Тиму Куку с рядом вопросов в письме от 22 апреля, уточняет газета Financial Times (FT). В письме юристы отмечали: смартфоны Apple, компьютеры Mac и другие аксессуары «запятнаны кровью конголезского народа».

Речь идет о восточном горнодобывающем поясе, который проходит вдоль границ ДРК с Угандой и Руандой. Там находятся одни из крупнейших в мире залежей колтана — руды, из которой извлекают тантал.

Этот богатый минералами регион в настоящее время охвачен ожесточенными боями между правительственными силами и повстанческой группировкой М23. ООН, США и ЕС заявляют, что М23 поддерживается соседней Руандой, что Кигали не признает.

Повстанцы М23 контролируют ключевые торговые пути для минералов между озером Эдвард и озером Киву. Правительство Руанды отрицает, что страна получает выгоду от того, что, по утверждению Конго, составляет более $1 млрд в год, которые она теряет от контрабанды минералов.

Примечательно, что в разгар самых ожесточенных атак со стороны М23 в феврале текущего года ЕС подписал соглашение с Руандой об импорте минералов.

25 апреля юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP опубликовала отчет, в котором утверждается: Руанда использовала повстанческие группы для вывоза «огромного количества» ключевых минералов с территории ДРК. Юристы отмечают: компании, производящие электронные компоненты, сознательно покупают краденные минералы из Руанды. Представитель Apple отказался комментировать письмо, подчеркивает издание.

В последних отчетах компании об использовании так называемых конфликтных минералов говорится, что у фирмы «нет разумных оснований полагать», что какие-либо из ее плавильных заводов по переработке олова, вольфрама и тантала «прямо или косвенно финансировали» вооруженные группы в ДРК или соседних странах.

Олово, вольфрам и тантал имеют решающее значение в производстве смартфонов, и источники минералов Apple уже давно находятся под пристальным вниманием. Производитель iPhone все чаще ставит заявления об экологической и социальной ответственности в центр своих маркетинговых кампаний.