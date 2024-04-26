Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в слабом лидерстве по войне в Украине.

«Он не тот человек в неподходящем месте в неподходящее время», — заявил Уоллес относительно немецкого канцлера.

Бен Уоллес также отметил, что неопределенность в действиях Шольца может косвенно поддерживать президента России Владимира Путина. Он указал на моменты, когда Шольц кажется нерешительным или сомневается в своих действиях, что может создать впечатление несогласия с союзниками. Уоллес подчеркнул важность коммуникации и то, как она влияет на восприятие поддержки Украины со стороны Германии.

Бен Уоллес, который ранее рассматривался как возможный кандидат на должность генерального секретаря НАТО, призвал Германию поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что на Олафе Шольце лежит решение: хочет ли он, чтобы Украина одержала победу в войне или нет.

Уоллес также предостерег от «заморозки» войны в Украине. Бывший министр сказал, что ему пришлось спросить себя, чем обернулось замораживание конфликта для украинцев в прошлый раз. По его словам, страна потеряла 18 тыс. солдат между российской аннексией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением два года назад.

«Проблема с замораживанием состоит в том, что вы должны это гарантировать. Но мы пробовали, и украинцы сказали, что Британия, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию», — сказал Уоллес.

Уоллес добавил, что «заморозка» конфликта без адекватных гарантий безопасности может привести к тому, что Россия использует этот период для перевооружения и изменения своих позиций, что в итоге может привести к новой агрессии, подобной той, что последовала после аннексии Крыма.

«Они (украинцы — прим. ред.) могут сказать: «Дайте нам членство в НАТО. Давайте проведем черту, где бы она ни была» — отметил бывший глава Минобороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что Германия продолжит придерживаться своей политики отказа от поставок крылатых ракет, несмотря на готовность Конгресса США предоставить Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS.