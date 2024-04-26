Сенатор Берни Сандерс раскритиковал высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в которых тот осудил пропалестинские протесты в ведущих университетах США.

24 апреля Нетаньяху заявил, что «антисемитские толпы» захватили университетские городки, и требовал «положить этому конец».

«Нет, господин Нетаньяху. Нельзя считать антисемитизмом и поддержкой ХАМАС указания того, что чуть более чем за шесть месяцев ваше экстремистское правительство убило 34 тыс. палестинцев и ранило более 77 тыс. — 70% из которых женщины и дети», — подчеркнул Сандерс.

«Это не антисемитизм — указывать на то, что израильские бомбардировки полностью разрушили более 221 тыс. единиц жилья в секторе Газа, оставив более 1 млн человек без крова, и что израильское правительство уничтожило гражданскую инфраструктуру сектора Газа», — уточнил сенатор.

«Нельзя считать антисемитами тех, кто осуждает разрушение правительством Нетаньяху всех 12 университетов Газы и 56 их школ, в результате чего 625 тыс. учащихся остались без образования», — говорится в заявлении законодателя.

Пропалестинские протесты в университетах США вспыхнули на прошлой неделе, очагом стал Колумбийский университет. Его студенты требовали от Израиля прекратить вторжение в Газу, а руководство своего вуза призвали разорвать контракты с оружейными компаниями, поставляющими вооружения Тель-Авиву.

Ректор Колумбийского университета призвала полицию разогнать протестующих. Однако это привело к обратному эффекту: к протесту присоединились тысячи других студентов из ведущих вузов США, включая Йель, Принстон, Гарвард, Беркли и другие.

Сандерс призвал Нетаньяху «не оскорблять интеллект американского народа, пытаясь отвлечь нас от аморальной и незаконной военной политики вашего экстремистского и расистского правительства».

«Не используйте антисемитизм, чтобы отвлечь внимание от уголовного обвинения, которое сейчас рассматривается против вас в израильских судах. Не антисемитизм привлекать вас к ответственности за ваши действия», — подчеркнул Сандерс.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее призвал Белый дом задействовать федеральные войска для разгона протестующих в университетах. Речь Джонсона заглушили громкими криками.