Студенты Института политических исследований начали протест в поддержку Палестины

Студенты Института политических исследований (Sciences Po) в Париже собрались в саду кампуса и разбили лагерь в поддержку Палестины. Французская молодежь осуждает действия Израиля в Газе и требует от руководства университета прекратить любое сотрудничество с компаниями, поддержавшими нападение на палестинцев. #Франция #студенты #протест #Париж #институтПолитическихИсследований #молодежь #палестинцы #Палестина #Газа #Израиль