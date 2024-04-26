ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Студенты Института политических исследований начали протест в поддержку Палестины
Студенты Института политических исследований (Sciences Po) в Париже собрались в саду кампуса и разбили лагерь в поддержку Палестины. Французская молодежь осуждает действия Израиля в Газе и требует от руководства университета прекратить любое сотрудничество с компаниями, поддержавшими нападение на палестинцев. #Франция #студенты #протест #Париж #институтПолитическихИсследований #молодежь #палестинцы #Палестина #Газа #Израиль
hjkjh / Others
26 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us