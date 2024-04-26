Владимир Путин заявил о возможности национализации компаний в целях национальной безопасности. Президент РФ сделал это заявление в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей — объединением крупного бизнеса страны.

Президент России заявил, что национализация некоторых промышленных предприятий не означает пересмотр результатов приватизации. Путин уточнил, что это касается лишь тех случаев, когда действия или бездействие владельцев предприятий причиняют ущерб национальной безопасности и интересам страны.

Сообщается, что новая волна национализации в России началась на фоне войны с Украиной.

Согласно исследованию «Новой газеты Европа» и российского отдела Transparency International, количество исков о национализации в России в 2023 году увеличилось почти в пять раз по сравнению с периодом до начала военных действий.

В течение двух лет войны в суды было подано рекордное количество требований — 40 исков о национализации более чем 180 частных компаний. Общая стоимость активов этих компаний на начало марта оценивается примерно в 1,04 трлн рублей, что составляет около 0,6% ВВП России.

С начала весны 2022 года Россия национализировала ряд значимых предприятий. В число национализированных объектов вошли Соликамский магниевый завод, производитель редкоземельных металлов; Уральский завод авто-текстильных изделий и Завод фрикционных и термостойких материалов, которые выпускают продукцию для военно-промышленного комплекса; Ростовский оптико-механический завод; завод «Плутон», производитель электроники; «Метафракс», производитель метанола; Челябинский металлургический комбинат, производитель ферросплавов; и «Ойлфилд Продакшн Сервисез», производитель взрывчатки.

В рамках национализации Россия также перевела в государственную собственность ряд предприятий, не связанных напрямую с военно-промышленным комплексом. Среди них оказался «Рольф», крупнейший автодилер, ранее принадлежавший Сергею Петрову — бывшему депутату Госдумы и критику власти. Также государство взяло под контроль агроконцерн и несколько энергетических предприятий.

Кроме того, Генеральная прокуратура России планирует национализировать крупнейшего в РФ производителя макаронных изделий «Макфа».