ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Предупреждение Турции о присутствии PKK/YPG в Сирии
На заседании Совбеза ООН Анкара обвинила террористическую группировку в угрозе территориальной целостности Сирии и призвала к решению конфликта путем национального примирения
Предупреждение Турции о присутствии PKK/YPG в Сирии
Ахмет Йылдыз / Others
26 апреля 2024 г.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Турция выступила с жестким предупреждением относительно сохраняющейся угрозы, исходящей от террористической организации PKK/YPG в Сирии. Постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз заявил, что PKK/YPG представляет «самую большую угрозу территориальной целостности и политическому единству Сирии», продвигая «сепаратистскую и деструктивную повестку дня» на северо-востоке страны.

В решительном заявлении Йылдыз подтвердил непоколебимую позицию Турции: «PKK/PYD и ее сепаратистская террористическая повестка дня не имеют места в будущем Сирии». Он осудил эксплуатацию группировкой гражданских объектов и угнетение местного населения.

Призывая к объединенным международным усилиям для решения сирийского кризиса, Йылдыз отметил взаимосвязанное ухудшение ситуации в областях безопасности, экономики и гуманитарной помощи, усугубляемое недавними опасными эскалациями в регионе.

«Сирия остается крайне уязвимой к тому, чтобы стать ареной для других враждебных действий на Ближнем Востоке», — предупредил он.

Йылдыз призвал стороны воздержаться от действий, обостряющих напряженность, и подчеркнул необходимость возобновить политический процесс в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, призывающей к национальному примирению для устранения коренных причин конфликта. Он выразил поддержку Конституционному комитету Сирии как переговорной платформе между режимом Асада и оппозицией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us