ПОЛИТИКА
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Студенты Гарвардского университета разбили протестную поляну
Во дворе Гарвардского университета студенты разбили протестный разбили лагерь на лужайке, чтобы выразить свою поддержку Палестине и выступить против израильских нападений. Во многих американских престижных вузах «Лиги плюща» проходят массовые акции протеста студентов с требованием к администрации учебных заведений разорвать любые связи с Израилем и поддерживающими его компаниями. В некоторых университетах студентов начали отчислять за участие в таких протестах, в других ограничили своим ученикам доступ на территорию кампуса. #США #ЛигаПлюща #протест #Массачусетс #Гарвард #студенты #Палестина #Газа #Израиль
рпопропр / Others
26 апреля 2024 г.
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