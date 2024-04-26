Над Афинами образовалось густое облако из африканской пыли

Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет из-за облаков пыли, прилетевших из пустыни Сахара. В начале весны в Греции уже была похожая ситуация, но, по словам местных властей, такой плотности дымки не было с 2018 года. Оранжевая пыль распространилась и на регионы севернее Греции. Пульмонологи рекомендуют людям с респираторными и сердечными заболеваниями меньше выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать маски. #Греция #пыль #африканскаяпыль #Афины #облако #Африка #Сахара