ПОЛИТИКА
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Над Афинами образовалось густое облако из африканской пыли
Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет из-за облаков пыли, прилетевших из пустыни Сахара. В начале весны в Греции уже была похожая ситуация, но, по словам местных властей, такой плотности дымки не было с 2018 года. Оранжевая пыль распространилась и на регионы севернее Греции. Пульмонологи рекомендуют людям с респираторными и сердечными заболеваниями меньше выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать маски. #Греция #пыль #африканскаяпыль #Афины #облако #Африка #Сахара
jkh / Others
26 апреля 2024 г.
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