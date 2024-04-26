Жители «колеблющихся‎»‎ штатов — то есть тех, которые не определились однозначно с поддержкой республиканцев или демократов — все меньше одобряют действия Израиля и все более негативно относятся к его руководству. Это следует из опроса Bloomberg News и Morning Consult.

По их данным, с 7 октября поддержка американской помощи Израилю в семи «колеблющихся‎»‎ штатах значительно снизилась. 51% избирателей в семи неопределившихся штатах заявили, что они полностью или частично поддерживают помощь Израилю — это на 11 процентных пунктов меньше, чем в ноябре, когда эту позицию озвучили 62% респондентов.

В опросе приняли участие зарегистрированные избиратели из Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Северной Каролины, Пенсильвании и Висконсина. Эти штаты играют ключевую роль в президентских выборах в США: именно победа в Мичигане в 2020 году принесла победу демократу Джо Байдену.

Результаты станут сложной дилеммой для Байдена, чья администрация с начала израильского вторжения в Газу демонстрировала одностороннюю поддержку Израиля, а на прошлой неделе подписала закон о выделении $15 млрд военной помощи. В феврале Джо Байден пытался наладить контакт с арабскими и мусульманскими общинами в Мичигане, однако эта попытка не увенчалась успехом.

На первичных выборах вариант «‎ни один из предложенных кандидатов»‎ набрал больше 100 тыс. голосов. Это рекордные цифры для штата и сильный укол в адрес Байдена.

В прошлом месяце во время праздника Ид уль-Фитр (Ураза Байрам) многие мечети Дирборна отменили свои обычные торжества, а мэр Абдулла Хаммуд отменил государственный завтрак в честь праздника. По словам градоначальника, это стало знаком солидарности с жителями Газы.

Согласно трем опросам, проведенным Newsweek, недовольство американских избирателей политикой Белого дома по отношению к израильскому вторжению резко возросло с декабря. Опрос Pew Research Center 26 апреля показал, что большинство американцев (53%) не доверяют премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, причем 25% — категорически не доверяют политику. Треть опрошенных (30%) заявили, что доверяют ему лишь отчасти. Доля американцев, не доверяющих Нетаньяху, с 2023 года выросла на 11 процентных пунктов.