Высший антикоррупционный суд Украины арестовал министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского по обвинению в незаконном завладении государственными землями.

Как сообщают украинские СМИ, Сольского обвиняют в том, что с 2017 по 2021 год он и другие должностные лица незаконно присвоили земельные участки стоимостью более 300 млн гривен (более 7 млн долларов) и пытались завладеть землей еще на более чем 190 млн гривен ($5 млн).

Сольский помещен под стражу до 24 июня 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 75 млн гривен ($1,9 млн). Ранее прокуроры требовали назначить залог в 199 млн гривен.

Сам министр вину не признает. «Дело касается событий 2017-2018 годов, когда я был адвокатом, а не министром», — подчеркнул он, пообещав при этом сотрудничать со следствием.

Накануне ареста, 25 апреля, Сольский подал в отставку с поста министра. По данным СМИ, его собирались уволить еще до предъявления обвинений.