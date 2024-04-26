26 апреля в Индии начался второй этап самого крупного голосования в мире — в электоральных мероприятиях примут участие более 1 млрд человек, выборы продлятся до 1 июня. Премьер-министр Нарендра Моди и его соперники идут практически на равных, борьба накаляется.

Премьер стремится добиться для себя третьего срока подряд — столько в современной истории Индии правил только один из основателей страны Джавахарлал Неру.

Главные столпы кампании Моди — экономические достижения Индии, которые премьер приписывает себе. Кроме того, политик указывает на меры социальной поддержки, растущий индуистский национализм и личную популярность.

Опросы показывают, что партия Моди получит большинство в 543-местном парламенте. Однако оппозиция не сдается. Соперники премьера создали альянс из более чем 20 партий и обещают более активно бороться и не дать Моди пойти на третий срок. Кампания стала более напряженной после первого этапа голосования 19 апреля, когда Моди и основная оппозиционная партия Конгресса столкнулись по вопросам сообщества. Моди обвиняет Конгресс в поддержке мусульманских меньшинств, стремлении ослабить позитивные действия и планах ввести налог на наследство.

Конгресс отрицает обвинения и говорит, что Моди боится проиграть и использует «язык ненависти‎»‎, чтобы отвлечь избирателей от реальных проблем, таких как безработица, рост цен и проблемы в сельской местности. Главный кандидат от оппозиции и соперник Моди — Рахул Ганди, бывший президент партии Конгресса.

«Ваш голос решит, будет ли следующее правительство состоять из «‎нескольких миллиардеров‎» или из «‎140 крор индийцев», — написал Ганди в X, когда началось голосование, имея в виду население Индии в 1,4 миллиарда человек. Партия Конгресса потерпела историческое поражение в 2014 году, когда ее сместила партия Моди BJP. В 2019 году Конгресс набрал всего 52 места — это стало вторым худшим результатом в ее истории.