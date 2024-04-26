Студенты начали протесты в поддержку Палестины в Стэнфордском университете

«Мы все палестинцы» — с таким лозунгом студенты Стэнфордского университета в Калифорнии вышли на акцию протеста против израильских атак в секторе Газа. Демонстрации в знак солидарности с Палестиной в Колумбийском университета, которые начались на прошлой неделе и привели к аресту сотен человек, распространились на другие университеты по всей стране. #trtнарусском #протест #студенты #палестина #сша #ньюйорк #газа #палестинцы #стэнфорд #лигаплюща #митинг #атака #полиция #кампус #колумбия #университет #стычка #trtrussian