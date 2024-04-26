ПОЛИТИКА
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В МИД Таджикистана отчитали посла РФ
В Душанбе заявили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию по необоснованным причинам
В МИД Таджикистана отчитали посла РФ
В Душанбе заявили, что гражданам Таджикистана массово отказывают во въезде в Россию / Photo: AA
26 апреля 2024 г.

В министерстве иностранных дел Таджикистана в пятницу прошла встреча с послом Российской Федерации в республике Семеном Григорьевым. Об этом сообщило управление информации и печати МИД Таджикистана.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах, а также предстоящие политические мероприятия в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает МИД Таджикистана.

«В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию гражданам Таджикистана», — говорится в сообщении таджикского министерства.

Ранее российские силовики задержали еще одного гражданина Таджикистана по делу «Крокуса» — Джумохона Курбонова 2003 года рождения.

По данным РБК, новому фигуранту дела вменяется совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

В начале апреля министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал «недопустимой» публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, он призвал к соблюдению принципов международного права.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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