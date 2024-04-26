Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза и международное сообщество не признавать результаты выборов в России, прошедших 15-17 марта, на которых была объявлена победа Владимира Путина. Решение поддержали 493 евродепутата, 11 высказались против, 18 воздержались. Резолюция была принята в четверг, 25 апреля.

В документе подчеркивается, что власти РФ проводили выборы на оккупированных территориях Украины. А внутри самой России процесс выборов не был свободен и справедлив.

«Это фарсовое выступление российских властей преследовало единственную цель — создать видимость электоральной легитимности Владимира Путина, его политики беспощадных внутренних репрессий и, прежде всего, агрессивной войны против Украины», — говорится в резолюции.

Евродепутаты призвали членов Евросоюза ограничить связи с окружением Путина и сосредоточиться на вопросах, необходимых для обеспечения регионального мира, гуманитарных целях и защите прав человека. К таким вопросам относятся обмен пленными, возвращение детей, депортированных из Украины, и призывы к освобождению политических заключенных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Европарламент давно превратился в машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий, действия которой во многом основаны на русофобии.

«Европарламент уже давно застолбился на позициях прочной, последовательной русофобии. И, конечно, вопреки основному призванию парламентариев — выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее», — отметил представитель Кремля.