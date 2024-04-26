ПОЛИТИКА
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В Израиле протестующие перекрыли одну из трасс
Семьи израильских заложников устроили сидячий протест, перекрыв дорогу Бегин в Тель-Авиве. Протестующие потребовали от израильского правительства немедленных действий по обмену пленными между Израилем и ХАМАС, а также отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. #trtнарусском #израиль #протест #заложники #тельавив #израильтяне #хамас #заложники #палестинцы #евреи #нетаньяху #митинг #trtrussian
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26 апреля 2024 г.
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