Министерство юстиции России подало в Верховный суд страны административный иск с просьбой признать «Антироссийское сепаратистское движение» экстремистской организацией, включая его структурные подразделения. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

В ведомстве назвали эту структуру «международной общественной организацией», целью которой является «разрушение многонационального единства и территориальной целостности России».

Информации о существовании организации с таким названием в публичном доступе нет. Заседание по иску ведомства назначено на 7 июня.

С начала 2024 года в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга было добавлено 669 человек, включая 17 несовершеннолетних, что стало рекордным показателем по сравнению с аналогичными периодами начиная с 2019 года. Для сравнения в первом квартале 2023 года в список было внесено 480 человек, а в 2022 году — 378.

С февраля 2014 года общее количество людей в реестре увеличилось в пять раз и на данный момент составляет 14 294 человека. Лица, попавшие в этот список, сталкиваются с серьезными ограничениями: их все счета и банковские карты блокируются, а также они не могут вступить в наследство или оформить доверенность у нотариуса.

В списке Росфинмониторинга представлены лица, обвиняемые в различных преступлениях, от подготовки терактов до дискредитации армии. Например, 28 марта в реестр были включены четыре предполагаемых исполнителя теракта в «Крокус Сити Холл».